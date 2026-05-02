Москва2 мая Вести.Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировали в субботу, 2 мая, в Тихом океане рядом с Северными Курилами, сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову.

Землетрясение магнитудой 4,5 с эпицентром в 88 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир зарегистрировано в 08.53 (00.53 мск) 2 мая. Очаг залегал на глубине 63 км отметила она

Сейсмолог также уточнила, что в Северо-Курильске подземные толчки ощущались силой до трех баллов. Тревога цунами не объявлялась.