Землетрясение произошло у северных Курил Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у северных Курил

Москва26 июл Вести.Землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано утром 26 июляв Тихом океане близ северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмической станции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По ее словам, это землетрясение ощутили жители острова Парамушир.

Землетрясение магнитудой 4,9 с эпицентром в 106 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 10​​​.40 (2.40 мск) 26 июля рассказала Семенова

По ее словам, очаг подземных толчков залегал на глубине около 22 километров под морским дном. При этом в Северо-Курильске землетрясение ощущалось силой до 2-3 баллов.

Тревога цунами в регионе не объявлялась. О пострадавших и разрушениях речи не идет.