Москва23 апр Вести.Утром в четверг в Тихом океане возле Северных Курил было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошел в 7.58 по сахалинскому времени (23.58 мск среды). Эпицентр находился в 97 км восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 39 км под морским дном.

В Северо-Курильске (единственном населенном пункте на Северных Курилах) сейсмическое событие ощущалось силой до 3–4 баллов. Угроза цунами не объявлялась.

Накануне вечером, в среду, в этом же районе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Тогда толчки в Северо-Курильске достигали 2–3 баллов.