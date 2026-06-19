Москва19 июн Вести.Землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали ученые в Тихом океане вблизи побережья Южных Курил, сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову.

Землетрясение магнитудой 3,9 зарегистрировано в Тихом океане в ночь на 19 июня рассказала Семенова

Она также уточнила, что эпицентр сейсмособытия располагался в 62 км на юго-запад от села Малокурильское на острове Шикотан, на глубине 37 км. На Шикотане ощутили подземные толчки силой до трех баллов, тревога цунами не объявлялась.