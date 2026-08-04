Москва4 авг Вести.Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки в Тихом океане вблизи Южных Курил. Магнитуда землетрясения составила 4,5, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр находился в 80 км к югу от села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 72 км под морским дном. На Шикотане интенсивность толчков могла достигать четырёх баллов.

Угроза цунами не объявлялась. Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не поступала. Специалисты продолжают мониторинг сейсмической обстановки в регионе.