Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане у побережья Сахалина

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,4 у побережья Сахалина Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане у побережья Сахалина

Москва2 июл Вести.Сейсмособытие магнитудой 4,4 зафиксировано в ночь на четверг, 2 июля, недалеко от юго-восточного побережья Сахалина, сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову.

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Тихом океане в ночь на 2 июля. Его эпицентр располагался в 92 километрах восточнее села Пихтовое Корсаковского района на юге Сахалина, очаг – на глубине 393 километров отметила сейсмолог

Она также уточнила, что в населенных пунктах острова землетрясение не ощущалось, тревога цунами не объявлялась.