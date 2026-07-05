Москва5 июлВести.Сейсмособытие магнитудой 4,6 зарегистрировали ученые в Тихом океане недалеко от побережья Южных Курил, сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову.
Землетрясение магнитудой 4,6 с эпицентром в 25 километрах западнее села Малокурильское на острове Шикотан произошло в ночь на 6 июля. Очаг подземных толчков располагался на глубине 68 километровотметила она
Сейсмолог уточнила, что жители острова Шикотан ощутили подземные толчки силой до трех баллов. Тревога цунами не объявлялась.