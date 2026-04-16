У Северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у побережья Северных Курил

Москва16 апр Вести.Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали сейсмологи в Тихом океане недалеко от побережья Северных Курил, сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову.

Землетрясение магнитудой 4,9 с эпицентром в 77 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 12.20 (4.20 мск) 16 апреля уточнила Семенова

По ее словам, очаг сейсмособытия располагался на глубине 15 километров. Толчки силой до 4 баллов могли ощутить в Северо-Курильске, тревога цунами не объявлялась.