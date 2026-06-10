Москва10 июн Вести.В акватории Тихого океана вблизи побережья Южных Курил Сахалинской области зафиксировано ощутимое землетрясение. Об этом сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.

Землетрясение магнитудой 5,1 с эпицентром в 149 км восточнее острова Итуруп зарегистрировано в 6.25 (22.25 мск вторника) 10 июня уточнила ученый в комментарии агентству РИА Новости, добавив, что эпицентр располагался на глубине 55 км

По ее словам, подземные толчки были ощутимы на Итурупе силой 2 балла.