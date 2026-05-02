Сейсмологи зарегистрировали землетрясение у Северных Курил Землетрясение магнитудой 4,2 произошло у побережья Северных Курил

Москва2 мая Вести.Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано у побережья Северных Курил, сообщило РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову.

Землетрясение магнитудой 4,2 с эпицентром в 94 км юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 05.01 (21.01 мск воскресенья) 3 мая. Очаг располагался на глубине 11 километров отметила Семенова

Она также уточнила, что в Северо-Курильске ощутили подземные толчки силой 2 балла. Тревога цунами не объявлялась.