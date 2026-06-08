Москва8 июнВести.Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах возросло до 12, более 200 человек пострадали. Об этом пишет газета Associated Press.
По словам директора Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Тересито Баколкола, угроза цунами миновала.
Погибли по меньшей мере 12 человек, более 200 получили раненияотмечается в публикации
Землетрясение магнитудой около 8 произошло накануне у побережья острова Минданао на Филиппинах. Эпицентр находился в 58 км от города Генерал‑Сантос. Отмечены повторные толчки магнитудой 6,4, 6,1 и 4,8. После землетрясения последовало множество повторных толчков, которые также ощущались в Малайзии. Более слабые волны цунами были зафиксированы в Индонезии и Малайзии.