12 человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах

Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах возросло до 12 12 человек погибли в результате землетрясения на Филиппинах

Москва8 июн Вести.Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах возросло до 12, более 200 человек пострадали. Об этом пишет газета Associated Press.

По словам директора Филиппинского института вулканологии и сейсмологии Тересито Баколкола, угроза цунами миновала.

Погибли по меньшей мере 12 человек, более 200 получили ранения отмечается в публикации

Землетрясение магнитудой около 8 произошло накануне у побережья острова Минданао на Филиппинах. Эпицентр находился в 58 км от города Генерал‑Сантос. Отмечены повторные толчки магнитудой 6,4, 6,1 и 4,8. После землетрясения последовало множество повторных толчков, которые также ощущались в Малайзии. Более слабые волны цунами были зафиксированы в Индонезии и Малайзии.