Посольство РФ: информации о пострадавших россиянах на Филиппинах нет

Посольство РФ не получало данных о пострадавших на Филиппинах россиянах Посольство РФ: информации о пострадавших россиянах на Филиппинах нет

Москва8 июн Вести.Информации о пострадавших при землетрясении на юге Филиппин россиянах в настоящее время нет, заявили РИА Новости в посольстве РФ.

В связи с землетрясением на юге Филиппин 8 июня 2026 года сообщаем, что посольство, запросив местные компетентные органы, на данный момент не располагает информацией о том, что среди пострадавших имеются российские граждане сообщили агентству в российской дипмиссии

Накануне у побережья острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1. Эпицентр землетрясения находился в 58 км от города Генерал‑Сантос. Были отмечены повторные толчки магнитудой 6,4, 6,1 и 4,8. Сообщалось о трех погибших.