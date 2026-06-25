Посол РФ в Венесуэле: о пострадавших в землетрясении россиянах не сообщалось

Мелик-Багдасаров: данных о пострадавших в результате землетрясения россиянах нет Посол РФ в Венесуэле: о пострадавших в землетрясении россиянах не сообщалось

Москва25 июн Вести.Данных о россиянах, пострадавших и погибших в результате землетрясения в Венесуэле, не поступало, сообщил ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол России в Каракасе и по совместительству в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

Он отметил, что дипмиссия находится в постоянном контакте с представителями венесуэльских властей и гражданами РФ.

Что касается граждан Российской Федерации, то на текущий момент данных о погибших или пострадавших российских гражданах не поступало, это отрадно. Посольство находится в постоянном контакте с представителями венесуэльских властей, поддерживает связь с соотечественниками, проживающими в Венесуэле, отслеживает развитие ситуации сказал Мелик-Багдасаров

Также дипломат сообщил, что жилища некоторых граждан пострадали, посольство решает этот вопрос.