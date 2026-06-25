Мелик-Багдасаров: от Венесуэлы не поступал запрос к РФ на гуманитарную помощь

Мелик-Багдасаров: пока от Венесуэлы не поступал запрос к РФ на гумпомощь Мелик-Багдасаров: от Венесуэлы не поступал запрос к РФ на гуманитарную помощь

Москва25 июн Вести.На данный момент от Венесуэлы не поступал запрос к РФ на гуманитарную помощь, сообщил в интервью ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол России в Венесуэле и по совместительству в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

Сейчас власти страны заняты ликвидацией последствий стихии и оценкой ущерба, пояснил он.

На данный момент пока к нам ничего не поступало. Прошло немного времени, видимо, власти на данный момент заняты ликвидацией срочных последствий и оценкой ущерба. Будем ждать сказал посол

Он добавил, что Венесуэла чутко реагирует на оперативную реакцию российской стороны и поблагодарила президента РФ Владимира Путина за выраженные соболезнования.