Москва25 июнВести.На данный момент от Венесуэлы не поступал запрос к РФ на гуманитарную помощь, сообщил в интервью ИС "Вести" чрезвычайный и полномочный посол России в Венесуэле и по совместительству в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.
Сейчас власти страны заняты ликвидацией последствий стихии и оценкой ущерба, пояснил он.
На данный момент пока к нам ничего не поступало. Прошло немного времени, видимо, власти на данный момент заняты ликвидацией срочных последствий и оценкой ущерба. Будем ждатьсказал посол
Он добавил, что Венесуэла чутко реагирует на оперативную реакцию российской стороны и поблагодарила президента РФ Владимира Путина за выраженные соболезнования.