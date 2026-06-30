Народ Венесуэлы проявил солидарность и сплоченность после землетрясения Посол РФ оценил действия венесуэльцев при ликвидации последствий землетрясения

Москва30 июн Вести.Народ Венесуэлы проявил солидарность и сплоченность при ликвидации последствий крупного землетрясения. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Венесуэле и по совместительству в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров.

Он отметил, что венесуэльцы готовят еду для пострадавших, на свои средства покупают одежду и медикаменты.

Сам народ Венесуэлы... Отрадно видеть его солидарность и сплоченность. Венесуэльцы сами готовят еду для пострадавших. Те, кто меньше пострадал, закупают одежду, медикаменты, несут к местам сбора гуманитарной помощи. И в какой-то момент даже прошла информация, что в центрах сбора перестали принимать готовое питание, мол, столько всего приготовили и привезли, что еду просто ... некуда направлять и негде складировать заявил посол

Дипломат добавил, что теплое отношение к ближнему всегда было отличительной чертой венесуэльского народа, и нация по праву может этим гордиться.

24 июня в Венесуэле произошли две серии подземных толчков: первая магнитудой 7,2, вторая – 7,5. Сообщается о полном разрушении 189 зданий. По последним данным, количество жертв составило 1719 человек.