Первая партия гуманитарной помощи от РФ доставлена в Венесуэлу В Венесуэлу доставили первую партию гуманитарной помощи от России

Москва11 июл Вести.В Венесуэлу прибыла первая партия гуманитарной помощи от России для пострадавших во время землетрясений. Об этом сообщил посол РФ в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

По словам дипломата, первая партия помощи – это десять тонн продовольствия и товаров первой необходимости. В ближайшее время ожидается прибытие самолета со второй частью груза.

Венесуэльцы ожидали прибытия российской помощи и неоднократно говорили мне, что в эти трудные дни очень важно не только продемонстрировать свою поддержку, но и действительно показать, что наши страны продолжают рука об руку идти дальше в рамках отношений стратегического партнерства и сотрудничества сказал посол

Мелик-Багдасаров отметил высокую эффективность взаимодействия с правительством уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес.

Накануне стало известно, что число погибших в результате двойного землетрясения в Венесуэле 24 июня возросло до 4 333, без жилья остаются 17 907 человек. По данным властей, в результате стихийного бедствия повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились, зарегистрировано 1 202 афтершока. В ликвидации последствий землетрясения задействованы 31 837 сотрудников экстренных служб, более 30 тысяч добровольцев и 2 422 иностранных спасателя.

Исторические архивы свидетельствуют, что сопоставимое по масштабам бедствие произошло в регионе 126 лет назад. В 1900 году в Венесуэле было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,7. Оценка его силы проводилась на основе данных о разрушениях, так как современные измерительные приборы в тот период отсутствовали.