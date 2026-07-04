Москва4 июлВести.Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль поблагодарил Россию за отправку гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
Глава венесуэльского внешнеполитического ведомства также выразил признательность президенту России Владимиру Путину, российскому народу и директору латиноамериканского департамента министерства иностранных дел России Александру Щетинину.
Мы хотим выразить глубокую признательность правительству президента Владимира Путина и народу РФ, а также специальному представителю МИД Александру Щетинину за проявленную солидарность и неизменную поддержку в это трудное времянаписал министр
Ранее Щетинин сообщил, что Россия направит в Венесуэлу гуманитарный груз с медикаментами, продовольствием, палатками и предметами первой необходимости, а также группу специалистов по санитарно-эпидемиологическому контролю для ликвидации последствий стихийного бедствия.
По данным властей Венесуэлы, после землетрясения, произошедшего 24 июня, погибли 2645 человек, еще 12 666 получили ранения. Из-под завалов живыми были спасены 6462 человека.