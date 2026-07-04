МИД Венесуэлы выразил благодарность РФ за поддержку после землетрясения

Венесуэла поблагодарила Россию за гуманитарную помощь после землетрясения МИД Венесуэлы выразил благодарность РФ за поддержку после землетрясения

Москва4 июл Вести.Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль поблагодарил Россию за отправку гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава венесуэльского внешнеполитического ведомства также выразил признательность президенту России Владимиру Путину, российскому народу и директору латиноамериканского департамента министерства иностранных дел России Александру Щетинину.

Мы хотим выразить глубокую признательность правительству президента Владимира Путина и народу РФ, а также специальному представителю МИД Александру Щетинину за проявленную солидарность и неизменную поддержку в это трудное время написал министр

Ранее Щетинин сообщил, что Россия направит в Венесуэлу гуманитарный груз с медикаментами, продовольствием, палатками и предметами первой необходимости, а также группу специалистов по санитарно-эпидемиологическому контролю для ликвидации последствий стихийного бедствия.

По данным властей Венесуэлы, после землетрясения, произошедшего 24 июня, погибли 2645 человек, еще 12 666 получили ранения. Из-под завалов живыми были спасены 6462 человека.