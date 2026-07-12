В Венесуэлу прибыл второй самолет с гуманитарной помощью из РФ

В Венесуэлу прибыл второй самолет с гуманитарной помощью из РФ В Венесуэлу прибыл второй самолет с гуманитарной помощью из РФ

Москва12 июл Вести.Второй самолет с гуманитарной помощью из России для пострадавших в результате землетрясения прибыл в Венесуэлу.

Самолет в аэропорту встречали министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль и посол РФ Сергей Мелик-Багдасаров​​​, сообщает РИА Новости.

Накануне Россия доставила первую партию гуманитарной помощи из 10 тонн; в нее вошли продукты питания, одеяла и предметы первой необходимости.

Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. С разницей около 40 секунд были зафиксированы две серии подземных толчков. Погибли более четырех тысяч человек, около 17 тысяч получили ранения. Полностью разрушены 190 зданий, примерно 900 получили значительные повреждения.