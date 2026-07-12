Москва12 июлВести.Правительство Венесуэлы выразило благодарность России за поддержку, которая была оказана Боливарианской Республике после двойного землетрясения в регионе 24 июня. Об этом заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто.
В своем Telegram-канале он опубликовал обращение к российским властям и гражданам.
От имени правительства Боливарианской Республики мы выражаем благодарность за солидарную поддержку, оказанную Российской Федерацией жертвам трагедии… Народ Венесуэлы знает, что может рассчитывать на солидарность России и ее правительстванаписал Хиль Пинто
В субботу российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщал, что в Венесуэлу доставлена первая партия гуманитарных грузов из России, состоящая из товаров первой необходимости, а также продуктов питания. Общий объем – десять тонн. Ожидается, что вторая часть грузов прибудет в ближайшее время.