Пострадавшая от землетрясений Венесуэла поблагодарила РФ за гуманитарную помощь Венесуэла поблагодарила РФ за гуманитарную помощь после землетрясений

Москва12 июл Вести.Правительство Венесуэлы выразило благодарность России за поддержку, которая была оказана Боливарианской Республике после двойного землетрясения в регионе 24 июня. Об этом заявил министр иностранных дел страны Иван Хиль Пинто.

В своем Telegram-канале он опубликовал обращение к российским властям и гражданам.

От имени правительства Боливарианской Республики мы выражаем благодарность за солидарную поддержку, оказанную Российской Федерацией жертвам трагедии… Народ Венесуэлы знает, что может рассчитывать на солидарность России и ее правительства написал Хиль Пинто

В субботу российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщал, что в Венесуэлу доставлена первая партия гуманитарных грузов из России, состоящая из товаров первой необходимости, а также продуктов питания. Общий объем – десять тонн. Ожидается, что вторая часть грузов прибудет в ближайшее время.