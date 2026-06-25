Захарова заверила, что РФ работает над помощью Венесуэле после землетрясения Захарова: РФ прорабатывает варианты помощи Венесуэле после землетрясения

Москва25 июн Вести.Россия прорабатывает возможность оказать гуманитарную помощь Венесуэле после землетрясения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли мощные землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Подземные толчки стали самыми сильными в стране с 1900 года. По официальным данным, погибли как минимум 164 человека, почти тысяча пострадала.

По словам официального представителя МИД РФ, Россия выражает солидарность с правительством и братским народом Венесуэлы.

В настоящее время прорабатываются возможности оказания гуманитарной помощи нашим венесуэльским друзьям сказала Захарова в ходе брифинга

Дипломат подчеркнула, что российская сторона желает скорейшего выздоровления пострадавшим в Венесуэле.

Ранее россиянка в Венесуэле рассказала о последствиях разрушительного землетрясения. Свои соболезнования в связи с землетрясением выразил президент РФ Владимир Путин.