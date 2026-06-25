Москва25 июнВести.Россия прорабатывает возможность оказать гуманитарную помощь Венесуэле после землетрясения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Вечером 24 июня в Венесуэле произошли мощные землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Подземные толчки стали самыми сильными в стране с 1900 года. По официальным данным, погибли как минимум 164 человека, почти тысяча пострадала.
По словам официального представителя МИД РФ, Россия выражает солидарность с правительством и братским народом Венесуэлы.
В настоящее время прорабатываются возможности оказания гуманитарной помощи нашим венесуэльским друзьямсказала Захарова в ходе брифинга
Дипломат подчеркнула, что российская сторона желает скорейшего выздоровления пострадавшим в Венесуэле.
Ранее россиянка в Венесуэле рассказала о последствиях разрушительного землетрясения. Свои соболезнования в связи с землетрясением выразил президент РФ Владимир Путин.