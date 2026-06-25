Посол РФ в Венесуэле порекомендовал россиянам оставаться на связи с дипмиссией Посол РФ в Венесуэле дал советы россиянам, оказавшимся в зоне землетрясения

Москва25 июн Вести.Чрезвычайный и полномочный посол России в Венесуэле и по совместительству в Республике Гаити Сергей Мелик-Багдасаров в интервью ИС "Вести" дал советы россиянам, оказавшимся в зоне землетрясения.

В первую очередь, по словам дипломата, важно оставаться на связи с дипмиссией.

Первая и главная рекомендация — быть на связи с нами, поскольку если действительно люди находятся в сложной материальной ситуации, если их жилище разрушено, мы незамедлительно с такими людьми связываемся, оказываем посильную помощь в контактах с местными властями отметил он

Посол также посоветовал придерживаться правил во время землетрясения в случае возникновения новых толчков.

Люди все об этом знают, как себя вести при землетрясении. Но главное, по возможности, максимально оперативно и безопасно покинуть здание, помещение и выйти на улицу. Так здесь все делают. До сих пор многие венесуэльцы сейчас находятся на улице. Среди них есть те, кто потерял свои дома, есть и те, кто просто на случай возможных повторных толчков не решается вернуться в свое жилище сказал Мелик-Багдасаров

Он напомнил, что обстановка в стране контролируется.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли две серии серьезных землетрясений, одну из которых назвали самой мощной с 1900 года. Магнитуда подземных толчков составила 7,2 и 7,5. По официальным данным, погибли 188 человека. Более 150 человек числятся пропавшими без вести, свыше 1500 пострадали.