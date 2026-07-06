Венесуэла поблагодарила РФ за поздравление с Днем независимости республики Венесуэла выразила благодарность России за поздравление с Днем независимости

Москва6 июл Вести.Венесуэла поблагодарила Россию за поздравление по случаю Дня независимости республики и поддержку в преодолении последствий землетрясения. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале главы МИД боливарианской республики Иван Хиль Пинто.

Согласно тексту сообщения, послание РФ поступило в период, когда Венесуэла сталкивается с тяжелыми последствиями стихийного бедствия. По словам министра, боливарианская республика искренне ценит "неизменную поддержку и готовность протянуть руку помощи, когда она больше всего необходима".

От имени исполняющей обязанности президента Делси Родригес и народа Венесуэлы мы выражаем глубокую благодарность за послание силы и стойкости, направленное нам братской страной Россией по случаю 215-й годовщины независимости сказано в публикации

Ранее директор латиноамериканского департамента министерства иностранных дел РФ Александр Щетинин сообщил, что Россия направит в Венесуэлу гуманитарный груз с медикаментами, продовольствием, палатками и предметами первой необходимости, а также группу специалистов по санитарно-эпидемиологическому контролю для ликвидации последствий стихийного бедствия. Позже Иван Хиль Пинто поблагодарил РФ за отправку гуманитарной помощи после разрушительного землетрясения.

4 июля сообщалось, что в результате двойного землетрясения в Венесуэле число погибших увеличилось до 2954 человек, а количество пострадавших достигло 16 592.