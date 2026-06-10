Землетрясение на Филиппинах унесло жизни 45 человек

Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до 45 Землетрясение на Филиппинах унесло жизни 45 человек

Москва10 июн Вести.Количество погибших в результате землетрясения на юге Филиппин возросло до 45, еще 630 человек пострадали.

Пропавшими без вести числятся 17 человек. Землетрясение затронуло 145,7 тысячи человек или 33 тысячи семей, сообщает телеканал ABS-CBN News со ссылкой на данные Управления гражданской обороны республики.

Подземные толчки магнитудой 7,8 (8,1 – по информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра) были зафиксированы в понедельник, 8 июня, в 7.38 (02.38 мск) у побережья острова Минданао на Филиппинах.

Как сообщалось, эпицентр располагался в 58 км от города Генерал-Сантос. В результате сейсмособытия обрушились здания, важная инфраструктура получила повреждения. После основного толчка к побережью страны "пришло" цунами высотой до 1,4 метра.

Посольство РФ в Филиппинах проинформировало о том, что данных о пострадавших среди российских граждан не поступало.