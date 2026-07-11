CNA: число пострадавших от тайфуна "Бави" на Тайване выросло до 87 человек

Число пострадавших от тайфуна "Бави" на Тайване возросло до 87 человек CNA: число пострадавших от тайфуна "Бави" на Тайване выросло до 87 человек

Москва11 июл Вести.Число пострадавших от тайфуна "Бави" на Тайване возросло до 87 человек, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA) со ссылкой на местные власти. По последним сведениям, из опасных районов были эвакуированы более 14 тысяч жителей.

Кроме того, тайфун повредил линии электропередач, из-за чего более 177,4 тыс. домохозяйств остались без электроснабжения.

Тайфун "Бави" обрушился на Тайвань в субботу, в результате чего … 177 485 домохозяйств лишились электроэнергии сообщило агентство, ссылаясь на данные властей

Тайфун "Бави", по прогнозам синоптиков, может стать самым мощным на острове с 1987 года. Циклон несет с собой ветер скоростью до 50 м/с и мощные ливни. В прибрежных районах могут быть волны высотой более шести метров. Предварительно, тайфун покинет пределы Тайваня либо поздно вечером 11 июля, либо рано утром 12 июля.

Ранее CNA сообщало о более чем 30 пострадавших и около 27 тыс. домохозяйств, оставшихся без света. Отмечалось, что большая часть инцидентов связано с велосипедными авариями или работами по подготовке к тайфуну. При этом тяжелых травм и погибших зафиксировано не было.