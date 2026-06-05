В Таиланде перевернулся пассажирский автобус, пострадали не менее 28 человек

В Таиланде не менее 28 человек пострадали при ДТП с двухэтажным автобусом В Таиланде перевернулся пассажирский автобус, пострадали не менее 28 человек

Москва5 июн Вести.В Таиланде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двухэтажного автобуса, в результате которого пострадали 28 человек.

Об этом сообщила местная ежедневная газета Matichon.

Инцидент произошел на маршруте Сураттхани — Бангкок. Около 00.00 по московскому времени экстренные службы получили сигнал о перевернувшемся автобусе в провинции Пхетчабури, расположенной примерно в 100 километрах от столицы королевства.

Согласно предварительным данным, в салоне находился 31 пассажир, из которых 23 отделались ушибами и ссадинами, еще пятеро получили травмы средней тяжести. Нуждающихся в госпитализации оперативно доставили в ближайшие медицинские учреждения.

Информация о том, есть ли среди пострадавших иностранные туристы, уточняется. Местные власти начали расследование для установления причин аварии.

В середине мая сообщалось, что в центральной части Бангладеш перевернулся автобус, в результате чего погибли 15 человек.