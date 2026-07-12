В Эстонии из-за шторма обесточены более восьми тысяч домов

Свыше восьми тысяч домов остались в Эстонии без света В Эстонии из-за шторма обесточены более восьми тысяч домов

Москва12 июл Вести.Сильный шторм, обрушившийся на Эстонию, оставил без электричества более 8 тысяч домохозяйств, сообщила телерадиокомпания ERR, ссылаясь на данные оператора энергосетей Elektrilevi.

Уточняется, что основной удар стихии пришелся на северо-восточные и юго-восточные регионы страны. Однако, как отмечается в сообщении, шторм продолжает перемещаться по территории Эстонии, что может вызвать дальнейшие перебои в энергоснабжении.

Специалисты продолжают работать над устранением последствий непогоды и восстановлением электроснабжения в пострадавших районах республики.

11 июля тайфун "Бави" повредил линии электропередачи на Тайване, оставив без электроснабжения свыше 177,4 тысячи домохозяйств.