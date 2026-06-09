Москва9 июнВести.В Эстонии столкнулись с масштабными отключениями электроэнергии - без свет остались значительная часть второго по величине города страны Тарту и его окрестности. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.
Во вторник вечером значительная часть Тарту осталась без электричества... Местные жители сообщают об отключениях электричества и за пределами Тарту. Например, в поселке Вастсе-Куусте в Пылвамаа, а также в Ныо в Тартумааговорится в публикации на сайте ERR
Помимо этого без электроснабжения осталась клиника Тартуского университета, которая является одной из самых крупных больниц прибалтийской республики.
Причинами массового сбоя стали неполадки, возникшие при проведении плановых ремонтных работ.