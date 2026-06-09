В Эстонии из-за аварии второй по величине город остался без света

Масштабное отключение электричества произошло в Эстонии В Эстонии из-за аварии второй по величине город остался без света

Москва9 июн Вести.В Эстонии столкнулись с масштабными отключениями электроэнергии - без свет остались значительная часть второго по величине города страны Тарту и его окрестности. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Во вторник вечером значительная часть Тарту осталась без электричества... Местные жители сообщают об отключениях электричества и за пределами Тарту. Например, в поселке Вастсе-Куусте в Пылвамаа, а также в Ныо в Тартумаа говорится в публикации на сайте ERR

Помимо этого без электроснабжения осталась клиника Тартуского университета, которая является одной из самых крупных больниц прибалтийской республики.

Причинами массового сбоя стали неполадки, возникшие при проведении плановых ремонтных работ.