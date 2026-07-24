В Грузии заявили о масштабных отключениях электричества

Электричество внезапно исчезло в Грузии В Грузии заявили о масштабных отключениях электричества

Москва24 июл Вести.Почти по всей территории Грузии зафиксировано масштабное отключение электричества. Об этом сообщает локальное агентство "Sputnik Грузия".

В материале указывается, что свет пропал в Тбилиси, Батуми и дургих городах.

В госэнергокомпании Telmico заявили, что произошло системное отключение, подачу электроэнергии планируют возобновить в течение часа. Причины аварии пока не уточняются.

По словам очевидцев, домашний и мобильный интернет функционирует нестабильно.

Ранее четыре города и три района в Крыму лишились энергоснабжения.