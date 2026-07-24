Москва24 июлВести.Почти по всей территории Грузии зафиксировано масштабное отключение электричества. Об этом сообщает локальное агентство "Sputnik Грузия".
В материале указывается, что свет пропал в Тбилиси, Батуми и дургих городах.
В госэнергокомпании Telmico заявили, что произошло системное отключение, подачу электроэнергии планируют возобновить в течение часа. Причины аварии пока не уточняются.
По словам очевидцев, домашний и мобильный интернет функционирует нестабильно.
Ранее четыре города и три района в Крыму лишились энергоснабжения.