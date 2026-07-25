В Грузии назвали причину масштабного отключения света Сбой на ЛЭП "Имерети" оставил Грузию без света

Москва25 июл Вести.Масштабное отключение электроэнергии в Грузии произошло из-за аварийного отключения 500-киловольтной линии электропередачи (ЛЭП) "Имерети", сообщил директор ИнгуриГЭС Леван Мебония.

Утром в субботу, 25 июля, в Грузии случился второй за последние два дня блэкаут​​​. Электричества нет в Тбилиси, Поти, Озургети и Рустави. На улицах не работают светофоры, а в магазинах нет света. Кроме того, часть жителей грузинской столицы столкнулась с перебоями в водоснабжении из-за остановки насосной станции.

Отключилась 500-киловольтная линия "Имерети" … Именно через эту линию проходит основная нагрузка энергосистемы страны сказал Мебония телекомпании "ТВ Пирвели"

По его словам, после отключения линии был нарушен рабочий режим, из-за чего энергосистема полностью распалась. Он отметил, что специалисты сейчас занимаются ликвидацией последствий аварии. При этом директор ИнгуриГЭС уточнил, что причина повреждения линии электропередачи "Имерети" пока неизвестна.

В ночь на пятницу, 24 июля, почти на всей территории Грузии также наблюдалось масштабное отключение электроэнергии. Для полного восстановления подачи света потребовалось несколько часов.