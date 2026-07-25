После масштабного отключения света часть жителей Тбилиси осталась без воды Часть жителей Тбилиси осталась без воды после масштабного отключения света

Москва25 июл Вести.После масштабного отключения электроэнергии часть жителей Тбилиси столкнулась с перебоями в водоснабжении из-за остановки насосной станции. Об этом РИА Новости сообщили в компании Georgian Water and Power (GWP).

Утром в субботу, 25 июля, в Грузии случился второй за последние два дня блэкаут​​​. Электричества нет в Тбилиси, Поти, Озургети и Рустави. На улицах не работают светофоры, а в магазинах нет света.

Из-за ограничения подачи электроэнергии была остановлена работа насосной станции на улице Бахтриони. В результате без воды осталась часть районов Ваке и Сабуртало говорится в сообщении

В настоящий момент электроснабжение насосной станции восстановлено. Подача воды, как уточнили в компании, будет возобновляться поэтапно и полностью восстановится к 12.00 (11.00 по московскому времени).

В ночь на пятницу, 24 июля, почти на всей территории Грузии также наблюдалось масштабное отключение электроэнергии. Для полного восстановления подачи света потребовалось несколько часов.