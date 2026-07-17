Аварии на ЛЭП оставили без электроэнергии Бишкек и четыре области Киргизии

В Бишкеке, на юге и севере Киргизии произошел блэкаут Аварии на ЛЭП оставили без электроэнергии Бишкек и четыре области Киргизии

Москва17 июл Вести.В Киргизии произошло массовое отключение электроэнергии. Блэкаут и перебои с подачей энергии зафиксированы в Бишкеке, в Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской и Ошской областях. Причиной масштабного блэкаута стали аварии на двух линиях электропередачи.

Об авариях и отключении ЛЭП 220 кВ "Кара-Балта - Главная" и "Главная - Шу" сообщила пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" (НЭСК). Специалисты компании проводят работы по восстановлению электроснабжения.

Произошла крупная системная авария во внешней сети (транзитной линии), из-за чего сработала автоматическая защита пояснили в НЭСК

Масштабный сбой электричества вызвал в столице Киргизии перебои с водоснабжением. Затруднена работа водозаборных сооружений, прекращена подача воды в большинстве районов Бишкека. Подача воды будет поэтапно возобновлена после восстановления электроснабжения.

В связи с аномальной жарой в Бишкеке ранее отменили музыкальные вечера на главной площади города Ала-Тоо. Концерты должны были пройти 17-18 июля. Синоптики прогнозируют, что 17-20 июля температура воздуха в Бишкеке превысит 40 градусов.