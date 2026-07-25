В Грузии второй день подряд масштабное отключение электроэнергии

В Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии В Грузии второй день подряд масштабное отключение электроэнергии

Москва25 июл Вести.Масштабное отключение электроэнергии второй день подряд наблюдается в Грузии. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В настоящее время света нет в Тбилиси. Местные паблики также пишут об аварийном отключении в городах Поти, Озургети, Рустави. В результате аварийного отключения света перестали работать водонапорные насосы, из-за чего в некоторых районах грузинской столицы прекращена и подача воды.

Как убедился корреспондент агентства, на улицах не работают светофоры, а в магазинах нет света.

На данный момент официального заявления от электрораспределительных компаний о причинах отключения электричества не поступало.

В ночь на пятницу, 24 июля, почти на всей территории Грузии также наблюдалось масштабное отключение электроэнергии. Для полного восстановления подачи света потребовалось несколько часов.