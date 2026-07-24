В Грузии и Абхазии поэтапно возобновляется подача электроэнергии после аварии

В Грузии и Абхазии поэтапно возвращается подача электроэнергии В Грузии и Абхазии поэтапно возобновляется подача электроэнергии после аварии

Москва24 июл Вести.В Грузии поэтапно восстанавливают подачу электроэнергии после масштабного аварийного отключения. Об этом сообщили в пресс-службе госэлектросистемы страны.

В ведомстве уточнили, что после перебоя были начаты восстановительные работы. Подача электричества пользователям будет поэтапно полностью восстановлена в кратчайшие сроки.

По информации компании, электроснабжение уже вернулось в большинстве районов Тбилиси. В настоящее время специалисты занимаются установлением причин аварии.

В Абазии восстановлено энергоснабжение после аварии на ИнгурГЭС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

Ранее почти по всей территории Грузии было зафиксировано масштабное отключение электричества. Аналогичный инцидент одновременно произошел в Абхазии.