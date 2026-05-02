В Херсонской и Запорожской областях идет восстановление электроснабжения

После удара ВСУ в двух регионах восстанавливают подачу электричества В Херсонской и Запорожской областях идет восстановление электроснабжения

Москва2 мая Вести.В администрации Херсонской области сообщили, что энергетики компании Россети ведут восстановление электроснабжения потребителей этом регионе, а также в Запорожской области.

Они были обесточены в результате атаки БПЛА противника по энергетической инфраструктуре в ночь на 2 мая.

Россети восстанавливают электроснабжение потребителей в Запорожской и Херсонской областях после атаки на инфраструктуру говорится в публикации администрации Херсонской области в Telegram-канале

Там уточнили, что электроснабжение восстанавливается поэтапно.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил о повреждениях системы электроснабжения после ударов ВСУ.