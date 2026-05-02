Москва2 маяВести.В администрации Херсонской области сообщили, что энергетики компании Россети ведут восстановление электроснабжения потребителей этом регионе, а также в Запорожской области.
Они были обесточены в результате атаки БПЛА противника по энергетической инфраструктуре в ночь на 2 мая.
Россети восстанавливают электроснабжение потребителей в Запорожской и Херсонской областях после атаки на инфраструктуруговорится в публикации администрации Херсонской области в Telegram-канале
Там уточнили, что электроснабжение восстанавливается поэтапно.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий также сообщил о повреждениях системы электроснабжения после ударов ВСУ.