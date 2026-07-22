Москва22 июлВести.В Ялте ограничено водоснабжение, сообщает ГУП РК "Водоканал ЮБК" в мессенджере MAX.
Причиной стало отключение электроэнергии.
Подача воды 22.07.2026 будет осуществляться в вечернее время – с 19.00 до 22.00. Режим подачи воды на последующие дни будет опубликован позднееотмечается в публикации
Предприятие принесло извинения жителям и гостям курорта за временные неудобства.
Сложности с электричеством возникли в населенных пунктах на северо-западе и востоке Крыма после атаки украинских беспилотников по территории Южного энергорайона полуострова.