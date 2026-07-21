В Ингушетии 22 июля отключат электричество в нескольких городах и селах МЧС Ингушетии предупредило о плановых отключениях света 22 июля

Москва21 июл Вести.В Ингушетии 22 июля запланированы временные отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по республике на платформе MAX.

Так, с 10.00 до 17.00 света не будет в городе Малгобек, а также в сельских поселениях Аки-Юрт, Зязиков-Юрт, Новый-Редант, Сагопши и Южное.

С 6 до 8 часов утра отключат электричество в городе Карабулак, частично в Сунже, а также в сельских поселениях Алкун, Алкун-2, Алхасты, Аршты, Берд-Юрт, Галашки, Датых, Мужичи, Нестеровское и Чемульга.