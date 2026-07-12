АТОР: тайфун "Бави" в Китае не угрожает российским туристам

В АТОР заявили об отсутствии угрозы тайфуна туристам из РФ в Китае АТОР: тайфун "Бави" в Китае не угрожает российским туристам

Москва12 июл Вести.Тайфун "Бави", который накрыл Китай, не угрожает организованным российским туристам, находящимся на территории КНР. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

На материковой части все организованные туристы из РФ в безопасности говорится в заявлении

В АТОР отметили, что в ряде регионов страны отменяют экскурсионные программы. Так, например, отдыхающие в Ханчжоу, пережидают непогоду в отелях, деньги за несостоявшиеся экскурсии им вернут.

Транзитных пассажиров, летящих через Шанхай в другие страны, пересаживают на альтернативные рейсы через Пекин добавили в ассоциации

Из-за приближения тайфуна "Бави" в Китае объявлен наивысший уровень опасности. Сотни российских туристов оказались заблокированы в КНР. Пик непогоды ожидается 14-15 июля в восточных провинциях страны и Шанхае.