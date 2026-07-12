Москва12 июлВести.Тайфун "Бави", который накрыл Китай, не угрожает организованным российским туристам, находящимся на территории КНР. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
На материковой части все организованные туристы из РФ в безопасностиговорится в заявлении
В АТОР отметили, что в ряде регионов страны отменяют экскурсионные программы. Так, например, отдыхающие в Ханчжоу, пережидают непогоду в отелях, деньги за несостоявшиеся экскурсии им вернут.
Транзитных пассажиров, летящих через Шанхай в другие страны, пересаживают на альтернативные рейсы через Пекиндобавили в ассоциации
Из-за приближения тайфуна "Бави" в Китае объявлен наивысший уровень опасности. Сотни российских туристов оказались заблокированы в КНР. Пик непогоды ожидается 14-15 июля в восточных провинциях страны и Шанхае.