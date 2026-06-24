Москва24 июнВести.Крупные акулы, которых заметили в районе южного мыса острова Русский у Владивостока, не несут угрозу людям. Об этом заявил гидробиолог и ихтиолог Виктор Трубицин.
По его словам, которые приводит KP.ru, крупные акулы появились в Приморье из-за изменения океанских течений.
Их интересует только вкусный тунец, а невкусный человек совсем не интересует. Тунец уйдет, и акулы уйдут за ним, причин подходить к берегу у них нет, тунец тоже к берегу не подходитсказал Трубицин
22 июня ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников заявил об участившихся случаях фиксирования тропических акул в Приморье. По его словам, за последние 20 лет вода в регионе потеплела в среднем на 1,2 - 1,7 градуса.