Биолог объяснил, надо ли бояться гигантского комара Биолог Марьинский развеял миф о большом "малярийном" комаре в России

Москва5 авг Вести.Гигантские комары, которых можно заметить в России во второй половине лета, на самом деле не представляют опасности для людей и не переносят малярию. Такое заявление сделал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в комментарии РИА Новости.

Эксперт напомнил, что гигантские комары обычно прилетают на окна во второй половине лета, и люди их пугаются, называя "малярийными".

Но первое и самое важное уточнение - это никакие не малярийные комары, а комары-долгоножки, составляющие отдельное семейство рассказал биолог

Марьинский уточнил, что такие комары не представляют угрозы для человека и вообще не могут кусать людей в связи с особенностями своего ротового аппарата. Взрослые долгоножки, по его словам, питаются либо цветочным нектаром, либо используют вещества, накопленные личинкой при развитии.

Биолог посоветовал при виде комара-долгоножки в доме не бояться, а просто помочь насекомому вылететь на улицу.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, насколько опасны могут быть обычные комары.