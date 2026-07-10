Москвичей предупредили о комариной "буре" в конце июля Эколог Вольпин предупредил о нашествии комаров в Москве

Москва10 июл Вести.В Москве в конце июля может резко вырасти численность комаров, заявил агентству городских новостей "Москва" исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин.

В первой половине июля мы действительно наблюдаем временный спад численности кровососущих комаров, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Могу резюмировать, что отсутствие комаров – это затишье перед бурей отметил эколог

Он пояснил, что комарам для размножения нужна не просто жара, а сочетание тепла и стоячей воды, а май и начало июня в Москве выдались аномально жаркими, но с неравномерными осадками. В итоге временные водоемы пересыхали быстрее, чем личинки комаров успевали превратиться во взрослых насекомых. Это и дало "окно тишины".

Вольпин уточнил, что комар развивается из яйца во взрослую особь за 5-10 дней. И сейчас как раз идет стадия активного "выплода". Поэтому резкого роста популяции комаров следует ожидать уже в конце следующей недели.