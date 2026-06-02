Ученый Юрченко: в ближайшие годы нас ждут пиковые значения комаров в Сибири

Москва2 июн Вести.Большое количество комаров в Новосибирской области и соседних регионах Сибири объясняется наступившей теплой погодой при большом количестве влажных мест для их размножения, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН Юрий Юрченко.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о том, что жителей Новосибирской области буквально атакуют комары, которых по ощущениям гораздо больше, чем обычно​​​.

Да, в ближайшие годы нас ждут пиковые значения комаров. Основной фактор — это наличие большого количества временных водоемов, которые заполняют низины весной после таяния снега. рассказал собеседник агентства

Эксперт пояснил, что обилие мелких временных водоемов, где активно развиваются личинки комаров, в различных лесных и полевых низинах весной в регионах Сибири наблюдается в связи большим количеством выпавшего зимой снега. Также наблюдались большие разливы рек в половодье.

По его словам, по численности личинок тоже видно возрастание, в целом же все это циклично.