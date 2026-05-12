Жители ЦФО могут заразиться вирусом Западного Нила и туляремией от комаров

Москва12 мая Вести.В Центральном федеральном округе возможно заражение вирусом Западного Нила, туляремией (бактериальная инфекция, поражающая лимфоузлы, кожу, глаза и легкие) или дирофиляриозом (паразитарное заболевание) через укус комара. Об этом ТАСС рассказал заведующий кафедрой зоологии и физиологии, доктор биологических наук Тверского государственного университета (ТвГУ) Андрей Зиновьев.

По его словам, вероятность заражения при одном укусе невысока, но риск заражения возрастает при массовых укусах в природных очагах.

В Тверской области и соседних регионах не стоит ожидать экзотических лихорадок. Но периодически выявляются вирус Западного Нила, туляремия и дирофиляриоз - паразитарное заболевание, которое чаще поражает животных, однако может встречаться и у человека сказано в сообщении

В местах скопления насекомых стоит носить закрытую одежу, устанавливать москитные сетки и пользоваться проверенными репеллентами.