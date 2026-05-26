Москва26 мая Вести.Комары очень не любят аромат гвоздики. Об этом сообщил врач-кардиолог, терапевт, детский кардиолог, врач функциональной диагностики и клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в комментарии NEWS.ru.

Эксперт напомнил о существовании специальных репеллентов, которые наносят на кожу для отпугивания комаров.

Но самое известное средство, не поверите, содержит в себе аромат гвоздики сказал врач

По словам Кондрахина, комары очень не любят данный аромат и стараются избегать всего, что имеет отношение к этому запаху.

Кроме того, врач дал советы по поводу того, как избавиться от зуда после укуса насекомого. Специалист порекомендовал применять специальные антигистаминные кремы.

Кандидат медицинских наук указал на то, что если руку раздуло после укуса, необходимо посетить врача-аллерголога, так как в другой раз реакция может быть еще сильнее. Он добавил, что есть люди, у которых укусы могут вызвать анафилактический шок.

Ранее Роспотребнадзор составил рейтинг самых опасных кровососов России. В свою очередь эколог Илья Рыбальченко рассказывал, когда в Москве выйдут на охоту комары и чем еще могут быть опасны укусы.