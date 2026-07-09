Роспотребнадзор: один укус комара может привести к инфекции

В Роспотребнадзоре напомнили, насколько опасны могут быть комары Роспотребнадзор: один укус комара может привести к инфекции

Москва9 июл Вести.Один укус комара может заразить человека инфекцией, напомнили в Роспотребнадзоре. Сообщение ведомства приводит ТАСС.

Уточняется, что насекомые переносят очень опасные болезни, такие как малярия, лихорадка Западного Нила, японский энцефалит.

Если комар является переносчиком инфекции, то даже один укус потенциально может привести к инфицированию человека цитирует Роспотребнадзор агентство

В ведомстве добавили, что малярия распространена в тропиках и субтропиках Африки, Азии и Латинской Америки, а переносят ее комары рода Anopheles. Лихорадкой Западного Нила и японским энцефалитом можно заразиться от комаров рода Culex и некоторых других видов, а лихорадку Денге, вирусы Зика и Чикугунья переносит род Aedes.