Москва9 июлВести.Один укус комара может заразить человека инфекцией, напомнили в Роспотребнадзоре. Сообщение ведомства приводит ТАСС.
Уточняется, что насекомые переносят очень опасные болезни, такие как малярия, лихорадка Западного Нила, японский энцефалит.
Если комар является переносчиком инфекции, то даже один укус потенциально может привести к инфицированию человекацитирует Роспотребнадзор агентство
В ведомстве добавили, что малярия распространена в тропиках и субтропиках Африки, Азии и Латинской Америки, а переносят ее комары рода Anopheles. Лихорадкой Западного Нила и японским энцефалитом можно заразиться от комаров рода Culex и некоторых других видов, а лихорадку Денге, вирусы Зика и Чикугунья переносит род Aedes.