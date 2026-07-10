Москва10 июл Вести.Через укус комара в тело человека и животного могут попасть паразитические черви, вызывающие опасное заболевание — дирофиляриоз. Об этом рассказал ИС "Вести" академик РАН, доктор ветеринарных наук, профессор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина Федор Василевич.

Помимо локальных реакций, таких как покраснение, отек, зуд и проявления аллергии, укус кровососущего насекомого может иметь более серьезные последствия. Одним из них является перенос дирофиляриоза – паразитарного заболевания, характеризующегося длительным инкубационным периодом (до шести месяцев) и минимальными внешними проявлениями. Единственным настораживающим симптомом может быть ощущение движения под кожей в месте укуса.

Когда уже набухает уплотнение в месте укуса, он [червяк] начинает двигаться под кожей, и его уже можно прощупать, тогда срочно нужно обращаться к врачу рассказал Василевич

Офтальмолог Ирина Шахматова отмечает случаи дирофиляриоза, когда пациенты обращались за помощью из-за уплотнений в области укуса комара. В ходе оперативного удаления новообразований подтверждалось наличие гельминтов в тканях.

Мы однажды извлекли червя длиной около 20 см. И, как выяснилось, этот паразит жил в организме мужчины больше полугода и все это время без явных симптомов, пока не появилась шишка. Дискомфорта у него практически не было, он просто увидел нарастающее новобразование. Мне пришлось его вскрыть. Это оказался червь-дирофилярий рассказала Шахматова

По словам специалистов, игнорирование подкожного уплотнения чревато формированием абсцесса или фурункула. Наиболее серьезную угрозу представляет миграция паразита: попадание в сердечную мышцу может спровоцировать инфаркт, а проникновение в церебральные сосуды — привести к инсульту.

Дирофиляриоз — это паразитарное заболевание, вызываемое круглыми червями (нематодами) рода Dirofilaria, которые передаются человеку и животным (собакам, кошкам) через укусы комаров. Паразит медленно мигрирует по организму, а у людей часто поражает подкожную клетчатку и область глаз.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что один укус комара может заразить человека опасной инфекцией, такой как малярия, лихорадка Западного Нила, японский энцефалит.