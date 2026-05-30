Дирофиляриоз добрался до Курской и Орловской областей В Курской и Орловской областях выявили дирофиляриоз

Москва30 мая Вести.В Курской и Орловской областях зафиксированы подтвержденные случаи дирофиляриоза - заболевания, которое передается через укусы комаров. Ранее инфекция в основном регистрировалась на юге страны. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

Также случаи заболевания регистрируются в центральной и северной частях России: в Воронежской, Ивановской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Тамбовской, Амурской, Омской областях и Мордовии говорится в публикации

Паразиты попадают в организм человека после укуса насекомого, постепенно развиваются и мигрируют по тканям. Иногда гельминтов обнаруживают под кожей, на слизистых и даже в глазах. Единственный способ удалить паразита - хирургическое вмешательство.

Для профилактики специалисты советуют использовать репелленты, устанавливать москитные сетки на окна, применять фумигаторы и следить за здоровьем домашних животных.

Ранее в ведомстве сообщали, что ежегодно в России фиксируются единичные случаи дирофиляриоза. При этом роста заболеваемости нет, показатели остаются в пределах среднемноголетних значений, осложнений у пациентов не возникает.