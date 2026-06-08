Москва8 июн Вести.Волны-убийцы, о которых на протяжении веков рассказывали моряки, действительно регулярно возникают в Мировом океане, однако не представляют серьезной угрозы для человечества. Об этом в беседе с KP.RU рассказал заместитель директора Института океанологии РАН Александр Осадчиев в преддверии Всемирного дня океана.

По словам ученого, существование таких волн долгое время считалось морской легендой, однако современные спутниковые наблюдения подтвердили реальность этого явления. Волны-убийцы образуются в результате объединения нескольких волн в одну гигантскую, способную достигать высоты 15-20 метров и более. Тем не менее океан настолько велик, что подавляющее большинство волн-убийц образуется вдали от морских маршрутов и районов активного судоходства.

Риск погибнуть от волны-убийцы – вопрос вероятности... Ясно одно – это не стихийное бедствие, которое представляет серьезную опасность для всего человечества подчеркнул Осадчиев

В беседе о малоизученных явлениях океана он также напомнил, что многие открытия последних лет изменили представления ученых о морских глубинах. В частности, были окончательно подтверждены рассказы о существовании гигантских кальмаров длиной около десяти метров, которые столетиями считались мифическими существами вроде кракена.

Кроме того, Осадчиев рассказал о сифонофорах – колониальных морских организмах, способных достигать длины более 40 метров. По современным данным, они могут быть длиннее синего кита и претендовать на звание самых длинных животных на Земле.

Океанолог также обратил внимание на малоизученную экосистему под морским дном. По его словам, в толще океанических пород обитают огромные сообщества бактерий, грибов и вирусов, совокупная биомасса которых может превышать биомассу всех живых организмов на поверхности планеты. Исследование этих микроорганизмов может помочь в разработке новых лекарств, включая антибиотики следующего поколения.

Говоря о климате, Осадчиев отметил, что ученые продолжают изучать процессы, связанные с циркуляцией вод в Северной Атлантике, которую часто упрощенно называют "остановкой Гольфстрима". По его словам, последствия возможного нарушения этих механизмов до конца не изучены, а существующие научные модели пока дают разные прогнозы. Это, заключил Осадчиев, еще раз показывает, насколько много загадок хранит океан и насколько ограничены знания человечества о процессах, происходящих в его глубинах.