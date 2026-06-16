Москва16 июн Вести.У ученых нет единого мнения по поводу опасности аномальной холодной зоны, образовавшейся в Атлантическом океане. Об этом климатолог Александр Кислов рассказал в интервью изданию NEWS.ru.

По мнению специалиста, это природное явление может нести потенциальную угрозу. Однако насколько будет заметен его эффект пока сказать сложно.

В настоящее время в связи с глобальным потеплением развивается феномен, который до конца не понятен. То, что это пятно образуется, – это уже не новость. Это реакция на ослабление притока тепла в Атлантическом океане. Ученые на самом деле спорят о том, будет ли это катастрофой или просто небольшой прохладной аномалией на фоне общего изменения климата. Этот феномен имеет потенциальную опасность. Мы пока как следует не можем проследить эти эффекты и сказать, будут ли они сильно или слабо выражены добавил Кислов

Ранее американские СМИ сообщили, что в северной Атлантике, южнее Исландии и Гренландии, образовалась зона, в которой вода не нагревается, а охлаждается. Так, с 1900 года этот участок остыл в среднем на 1 градус по Цельсию.

Журналисты со ссылкой на исследование предполагают, что холодная зона может формироваться из-за ослабления системы океанских течений, что в свою очередь может привет к климатической катастрофе.