Москва16 июл Вести.Россия входит в новую климатическую реальность и к ней нужно до определенной степени адаптироваться. Об этом ИС "Вести" заявил климатолог, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.

Он пояснил, что на протяжении первых 20 лет XXI века на территории РФ в среднем фиксировалось порядка 370 погодных аномалий. В последние годы их число возросло.

Это значит, что ежедневно где-то это происходило на территории Российской Федерации. А если мы возьмем последние 10 лет, то это число уже стало не 371, а 408,5 , то есть на 10% вот таких эпизодов за год увеличилось число сообщил Климов

Также эксперт предположил, как можно адаптироваться к обновленным погодным условиям.

Что касается адаптации… да, конечно, в общем-то, до определенной степени адаптироваться нужно. То есть, конечно, водоотводные системы, наверное, должны быть более современные, может быть пересмотрены поделился климатолог

Он добавил, что в последнее время происходят в основном изменения режима осадков.

Но надо сказать, что вот то, что я упомянул об увеличении числа таких событий опасных, они действительно происходят… в основном либо ливни и, соответственно засухи, то есть изменение режима осадков. И второе — это всевозможные ветровые нагрузки, начиная от смерчей и ураганов, кончая торнадо и штормами. Так что это вот действительно самые, так сказать, часто встречающиеся и не очень просто к ним адаптироваться явления выразил свою мысль Климов

Ранее сообщалось, что в ближайшие десять лет климат в России станет значительно теплее. Наиболее стремительно этот процесс будет протекать в Арктике.