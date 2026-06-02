Москва2 июн Вести.Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила ТАСС, что понятие "глобальное потепление" давно потеряло актуальность. Сейчас, по ее словам, чаще говорят о растущей "нервозности" и изменчивости погоды.

"От этого термина отошли уже лет 15 назад, а может быть, даже и раньше. Он означает, что повышается глобальная температура. Но это повышение происходит не монотонно. Понятно, она будет колебаться. Этот год может быть прохладнее, следующий — теплее", — пояснила Макарова.

Она подчеркнула, что изменения климата в разных регионах неодинаковы. Быстрее всего теплеют полярные районы, Россия также испытывает повышение температуры. Потепление проявляется в таянии ледников и изменении полярных шапок, хотя и здесь нет монотонного уменьшения.

"И еще отмечают рост числа опасных явлений, но это может быть и следствие того, что погода становится более нервной, более изменчивой. То есть возрастает изменчивость погоды", — добавила синоптик.

По ее словам, в России потепление выражается в увеличении повторяемости и интенсивности волн тепла во все сезоны. При этом периоды похолодания становятся реже, а волны тепла — чаще, и амплитуда этой разницы может даже возрастать.